Hälfte der Lehrer „psychisch stark belastet“

Verordnungen ohne Sinn, Politik ohne Rückhalt

Obendrauf lastet das System selbst: Verordnungen ohne erkennbaren Nutzen, fehlende Planungssicherheit, ein überfrachteter Lehrplan und eine Bildungsdirektion, die von vielen Lehrern als zusätzliche Bürde wahrgenommen wird. Dazu mangelnde Anerkennung durch Eltern und Politik sowie ein als zunehmend negativ empfundenes öffentliches Bild des Berufs. Christoph Helm, Leiter der Abteilung für Bildungsforschung an der JKU, sagt: „Viele Lehrkräfte erleben Sinn in ihrer Arbeit, stehen aber gleichzeitig unter erheblichem Druck.“ Dass 71 Prozent der Befragten trotzdem mit ihrem Leben sehr oder eher zufrieden sind, sei bemerkenswert.