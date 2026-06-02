Buslenker fuhr „zu schnell und rücksichtslos“

Auch eine Woche nach dem Zusammenstoß eines Zuges mit einem Kleintransporter, bei dem zwei Schüler, der Buslenker und eine Begleiterin getötet wurden, herrscht Fassungslosigkeit in der flämischen Stadt Buggenhout. Nun geraten Behörden und das Busunternehmen zunehmend in den Fokus, denn es soll mehrere Beschwerden gegen den Chauffeur wegen rücksichtsloses Fahrens gegeben haben. Medienberichten zufolge wollte man den Mann gar von seinem Posten entfernen.