Sänger Nino de Angelo will keine fünfte Scheidung

Schlagersänger Nino de Angelo („Jenseits von Eden“) träumt weiterhin von einem Pferdehof in Italien. Mit seiner Lebensgefährtin will er demnächst übersiedeln. Eine Hochzeit plane er aber nicht, hat er nun verraten.
„Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof hier verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen“, sagte der 62-Jährige, der zuletzt im Allgäu lebte, in einem Interview. Von seinen Umzugsplänen mit seiner Lebensgefährtin hatte de Angelo bereits im vergangenen Herbst berichtet.
Nun sagte er: „In Umbrien haben wir bereits etwas gefunden: einen kleinen, alten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf etwa vier Hektar Land mit saftigen Wiesen für die Pferde.“
Keine Hochzeit geplant
Es sei aber nicht geplant, seine Lebensgefährtin in Italien zu heiraten. „Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben“, sagte er. „Wir lieben uns auch ohne Trauschein.“
Nach Italien ziehe ihn das Lebensgefühl, das gute Essen und die Menschen. „In Italien kennt mich zwar niemand, aber trotzdem lächeln dich die Leute an, sind freundlich und kommen sofort mit dir ins Gespräch.“ Besonders liebe er das Dörfchen in Apulien, in dem seine Eltern gelebt hätten. Noch heute wohne der Großteil seiner Verwandten in der Gegend.
Keine Schulden mehr
Auch von seinen Schulden erzählte de Angelo. Die sei er inzwischen los, berichtete er. „Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus. Ich musste eine Million Euro verdienen, um meine Schulden abzubezahlen.“
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