Sänger Nino de Angelo will keine fünfte Scheidung

Nach Italien ziehe ihn das Lebensgefühl, das gute Essen und die Menschen. „In Italien kennt mich zwar niemand, aber trotzdem lächeln dich die Leute an, sind freundlich und kommen sofort mit dir ins Gespräch.“ Besonders liebe er das Dörfchen in Apulien, in dem seine Eltern gelebt hätten. Noch heute wohne der Großteil seiner Verwandten in der Gegend.