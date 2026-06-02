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Zumindest bei Alaba besteht „kein Grund zur Sorge“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
02.06.2026 12:06
Psssst, ich komme mit zur WM: Kapitän David Alaba ist an Bord.
Psssst, ich komme mit zur WM: Kapitän David Alaba ist an Bord.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

So sehr der Schock angesichts der Baumgartner-Hiobsbotschaft den österreichischen Fußball-Fans einfuhr – zumindest beim Kapitän besteht „kein Grund zur Sorge“. David Alaba wird bei der WM dabei sein, erklärte der ÖFB am Dienstag.

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Der Kapitän, der gegen die Tunesier wegen leichter Muskelprobleme zur Pause ausgetauscht worden war, unterzog sich am Dienstag ebenfalls einer MRT-Untersuchung. Diese habe aber keine Muskelverletzung ergeben. „Es besteht kein Grund zur Sorge“, hieß es vom Verband.

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Alaba kann mit seinen Kollegen damit am Donnerstag planmäßig von Wien-Schwechat die Reise ins WM-Teamcamp nach Goleta bei Santa Barbara in Kalifornien antreten.

Bis dahin scheint Doppel-Daddy Alaba noch möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. So lief er am Dienstag zum Spiel gegen Tunesien mit seinen beiden Kindern ein.

(Bild: GEPA)

Die werden Papi während der WM bestimmt vermissen.

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