Zumindest bei Alaba besteht „kein Grund zur Sorge“

So sehr der Schock angesichts der Baumgartner-Hiobsbotschaft den österreichischen Fußball-Fans einfuhr – zumindest beim Kapitän besteht „kein Grund zur Sorge“. David Alaba wird bei der WM dabei sein, erklärte der ÖFB am Dienstag.
Der Kapitän, der gegen die Tunesier wegen leichter Muskelprobleme zur Pause ausgetauscht worden war, unterzog sich am Dienstag ebenfalls einer MRT-Untersuchung. Diese habe aber keine Muskelverletzung ergeben. „Es besteht kein Grund zur Sorge“, hieß es vom Verband.
Abflug am Donnerstag
Alaba kann mit seinen Kollegen damit am Donnerstag planmäßig von Wien-Schwechat die Reise ins WM-Teamcamp nach Goleta bei Santa Barbara in Kalifornien antreten.
Bis dahin scheint Doppel-Daddy Alaba noch möglichst viel Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen. So lief er am Dienstag zum Spiel gegen Tunesien mit seinen beiden Kindern ein.
Die werden Papi während der WM bestimmt vermissen.
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