Josef Moosbrugger als LKÖ-Präsident wiedergewählt

Moosbrugger bewirtschaftet mit seiner Familie einen Milchvieh-, Ackerbau- und Forstbetrieb. Zudem ist er seit 1999 auch Chef der Landwirtschaftskammer in Vorarlberg. Moosbrugger bedankte sich bei der Vollversammlung am Dienstag für das Vertrauen, das in ihn gesetzt werde. „Ich habe größten Respekt vor dieser Aufgabe. Die Wiederwahl werte ich als klares Zeichen des Zusammenhalts in einer Zeit, die auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene kaum herausfordernder sein könnte (...)“, sagte er. Als Beispiele für solche Herausforderungen nannte er unter anderem die Sparpläne der Bundesregierung und die Klimakrise.