USA prüfen offenbar neue Atomstandorte in Europa

Pentagon bekräftigt Schutzversprechen

Der Leiter der Abteilung für politische Angelegenheiten im Pentagon, Elbridge Colby, hatte zuvor öffentlich erklärt, dass die Vereinigten Staaten ihre Atomwaffen weiterhin zum Schutz der NATO-Mitglieder einsetzen würden. Dies gelte auch dann, wenn die europäischen Verbündeten künftig eine größere Rolle bei den konventionellen Streitkräften übernehmen sollten.