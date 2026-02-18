Vorteilswelt
Mit Selbsttest

Bin ich zu nett? Wenn Rücksicht zur Falle wird

Mentale Stärke & Emotionale Balance
18.02.2026 10:00
Die Welt wirkt rauer, direkter, ungeduldiger. Gerade deshalb ist Freundlichkeit wertvoll. Aber ...
Die Welt wirkt rauer, direkter, ungeduldiger. Gerade deshalb ist Freundlichkeit wertvoll. Aber sie braucht ein Fundament aus Selbstachtung.(Bild: francescoridolfi.com)
Porträt von Susanne Zita
Von Susanne Zita

Viele Menschen halten sich für nett und umgänglich – bis sie merken, dass ihre Freundlichkeit sie in Situationen bringt, aus denen sie kaum herausfinden. Doch was passiert, wenn Rücksicht zur Gewohnheit wird und man sich selbst dabei immer mehr zurücknimmt? Überraschende Dynamiken stecken dahinter.

0 Kommentare

Bin ich zu nett? Fragen Sie sich das manchmal? Aber was soll daran schlecht sein? Schließlich ist Freundlichkeit eine Stärke. Sie erleichtert Beziehungen, schafft Vertrauen und macht das Miteinander menschlicher. Also können wir doch gar nicht „zu nett sein“. Oder doch?

Mentale Stärke & Emotionale Balance
18.02.2026 10:00
