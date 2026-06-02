Haben Sie schon einmal ans Auswandern gedacht?

Wohin würde es Sie am ehesten ziehen, wenn Sie sich heute für ein neues Heimatland entscheiden müssten? Was wäre für Sie der absolute Hauptgrund, Österreich dauerhaft den Rücken zu kehren? Welche Dinge, Menschen oder Gewohnheiten würden Sie an Österreich am meisten vermissen?



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