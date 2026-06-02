Model Toni Garrn knutscht Sohn von Tennislegende

Frühlingsgefühle im Frühsommer! Toni Garrn zeigt sich bei den French Open frisch verliebt beim Knutschen und Turteln auf der Tribüne. Und ihr Neuer ist längst kein Unbekannter ...
Bei Topmodel Toni Garrn hat Amor wieder getroffen, und das dürfen auch alle sehen. Die 33-jährige Schönheit zeigte sich nämlich beim Flirten auf der Tribüne der French Open in Paris.
Küsse auf der Tribüne
Bei ihrem neuen Herzbuben handelt es sich um Jeremy Steeb, Sohn der deutschen Tennislegende Carl-Uwe „Charly“ Steeb. Kein Wunder, dass das erste öffentliche Date der beiden ausgerechnet beim Achtelfinal-Match zwischen João Fonseca und Casper Ruud stattfand.
Für das Match am Court hatten die beiden Turteltäubchen aber ohnehin weniger Augen als für den jeweils anderen. Denn die Zeit bei den French Open genossen die Garrn und Steeb lieber mit Tribünen-Turtelei – süße Küsse inklusive!
Berühmte Ex-Partner
Toni Garrn zählt zur Riege der absoluten Topmodels, machte in der Vergangenheit aber auch mit ihrer Liebe zu Hollywoodstar Leonardo DiCaprio Schlagzeilen. 2020 gab sie schließlich Schauspieler Alex Pettyfer das Jawort, die Ehe hielt aber nur drei Jahre. Mit dem Briten hat Garrn eine Tochter.
Und auch Jeremy Steeb hat eine berühmte Ex-Freundin: Der 26-Jährige, der sich als Unternehmer einen Namen machen konnte, war bereits mit Ex-„GNTM“-Siegerin Stefanie Giesinger liiert.
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