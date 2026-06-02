Model Toni Garrn knutscht Sohn von Tennislegende

Berühmte Ex-Partner

Toni Garrn zählt zur Riege der absoluten Topmodels, machte in der Vergangenheit aber auch mit ihrer Liebe zu Hollywoodstar Leonardo DiCaprio Schlagzeilen. 2020 gab sie schließlich Schauspieler Alex Pettyfer das Jawort, die Ehe hielt aber nur drei Jahre. Mit dem Briten hat Garrn eine Tochter.