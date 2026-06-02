Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tribünen-Turtelei

Model Toni Garrn knutscht Sohn von Tennislegende

Society International
02.06.2026 11:49
Topmodel Toni Garrn ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!
Topmodel Toni Garrn ist frisch verliebt – und alle dürfen es sehen!(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Frühlingsgefühle im Frühsommer! Toni Garrn zeigt sich bei den French Open frisch verliebt beim Knutschen und Turteln auf der Tribüne. Und ihr Neuer ist längst kein Unbekannter ...

0 Kommentare

Bei Topmodel Toni Garrn hat Amor wieder getroffen, und das dürfen auch alle sehen. Die 33-jährige Schönheit zeigte sich nämlich beim Flirten auf der Tribüne der French Open in Paris.

Küsse auf der Tribüne
Bei ihrem neuen Herzbuben handelt es sich um Jeremy Steeb, Sohn der deutschen Tennislegende Carl-Uwe „Charly“ Steeb. Kein Wunder, dass das erste öffentliche Date der beiden ausgerechnet beim Achtelfinal-Match zwischen João Fonseca und Casper Ruud stattfand.

Toni Garrn zeigte sich nach der Scheidung von Alex Pettyfer vor drei Jahren erstmals wieder mit ...
Toni Garrn zeigte sich nach der Scheidung von Alex Pettyfer vor drei Jahren erstmals wieder mit einem neuen Mann an ihrer Seite.(Bild: APA-Images / Action Press / Laurent VU)

Für das Match am Court hatten die beiden Turteltäubchen aber ohnehin weniger Augen als für den jeweils anderen. Denn die Zeit bei den French Open genossen die Garrn und Steeb lieber mit Tribünen-Turtelei – süße Küsse inklusive!

Berühmte Ex-Partner
Toni Garrn zählt zur Riege der absoluten Topmodels, machte in der Vergangenheit aber auch mit ihrer Liebe zu Hollywoodstar Leonardo DiCaprio Schlagzeilen. 2020 gab sie schließlich Schauspieler Alex Pettyfer das Jawort, die Ehe hielt aber nur drei Jahre. Mit dem Briten hat Garrn eine Tochter.

Lesen Sie auch:
„Spreche über Männer“
Toni Garrn „war bei ungefähr 10 Therapeuten“
02.05.2024

Und auch Jeremy Steeb hat eine berühmte Ex-Freundin: Der 26-Jährige, der sich als Unternehmer einen Namen machen konnte, war bereits mit Ex-„GNTM“-Siegerin Stefanie Giesinger liiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.06.2026 11:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.604 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
100.495 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.866 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2409 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
948 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
775 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Mehr Society International
Tribünen-Turtelei
Model Toni Garrn knutscht Sohn von Tennislegende
Liebe ohne Trauschein
Sänger Nino de Angelo will keine fünfte Scheidung
Endlich offiziell!
Kardashian & Hamilton fahren als Paar durchs Glück
Wilde Zeiten vorbei?
Britney Spears läutet mit neuem Look neue Ära ein
Für „Toy Story 5“
Taylor Swift erfüllt sich mit neuem Song Traum
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf