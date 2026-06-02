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Blutende Kopfwunde

Besuch bei Ex endet mit Hammerangriff und Prügel

Wien
02.06.2026 11:52
Offenbar ahnte der 36-Jährige bei seinem Besuch nicht, dass der neue Freund seiner Ex-Freundin ...
Offenbar ahnte der 36-Jährige bei seinem Besuch nicht, dass der neue Freund seiner Ex-Freundin bereits an der Tür auf ihn gewartet hatte (Symbolbild).(Bild: APA/Herbert P. Oczeret)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eigentlich sollte es nur ein kurzer Besuch bei der Ex-Freundin in Wien-Donaustadt werden. Doch für einen 36-jährigen Serben endete der Montagabend brutal. Denn hinter der Tür lauerte bereits der neue Freund – mit einem Hammer in der Hand ...

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Mit einer stark blutenden Kopfverletzung und Quetschungen wartete der 36-Jährige vor dem Haus seiner Ex-Freundin, als die Beamten eintrafen. Nach ersten Angaben der Polizei wollte er lediglich die Wohnungsschlüssel seiner 41-jährigen Ex-Freundin übergeben. Als die Wienerin die Tür öffnete, soll jedoch der neue Freund der Frau bereits auf den Mann gewartet haben.

Mit Hammer brutal attackiert
Der 39-jährige Österreicher soll mit einem Hammer in der Hand plötzlich auf ihn losgegangen sein und ihm schwere Schläge gegen den Kopf versetzt haben. Im Stiegenhaus kam es anschließend zu einem heftigen Gerangel, bei dem sich der 36-Jährige mitunter heftig zur Wehr setzte und seinem Angreifer in den Finger gebissen haben soll.

Waffenverbot ausgesprochen
Der 39-Jährige wurde in der Wohnung wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen, zudem wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.

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