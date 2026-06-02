Besuch bei Ex endet mit Hammerangriff und Prügel

Mit Hammer brutal attackiert

Der 39-jährige Österreicher soll mit einem Hammer in der Hand plötzlich auf ihn losgegangen sein und ihm schwere Schläge gegen den Kopf versetzt haben. Im Stiegenhaus kam es anschließend zu einem heftigen Gerangel, bei dem sich der 36-Jährige mitunter heftig zur Wehr setzte und seinem Angreifer in den Finger gebissen haben soll.