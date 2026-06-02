Das waren die größten Deliktgruppen im Vorjahr

Fast jeder Dritte mehrfach verurteilt

Die allermeisten Personen (91,5 Prozent) wurden laut der Statistik 2025 nur einmal verurteilt. 7,5 Prozent wurden ein zweites Mal und ein Prozent mindestens dreimal rechtskräftig verurteilt. Die Wiederverurteilungsquote war mit rund 31 Prozent allerdings deutlich höher. Das bedeutet, dass knapp jede dritte verurteilte Person, die zwischen 2021 und 2025 erfasst wurde, innerhalb dieser vier Jahre mindestens ein zweites Mal schuldig gesprochen wurde.