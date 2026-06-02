Bange Wochen um kleines Eselfohlen „Frieda“

Jeder Cent für den Tierschutz

Das ist nur eine von vielen Geschichten, wie die „Krone“ immer wieder in Not geratenen Tieren hilft. Möglich ist das nur mit Spenden unserer Leser! Anders als bei vielen anderen Tierschutzvereinen kommt bei dem Verein „Freunde der Tierecke“ jeder Cent dem Tierschutz zugute. Denn die Mitarbeiter und Bürokosten werden von der „Kronen Zeitung“ bezahlt, so kommen die Einnahmen zu hundert Prozent bei den Tieren in Form von Projekten (wie etwa aktuell das Streuerprojekt in der Steiermark) oder von individuellen Hilfsleistungen an.