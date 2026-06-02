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Die Abenteuer von Micky Maus feiern Geburtstag

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02.06.2026 11:33
(Bild: Egmont Ehapa Media GmbH – adobe stock Natalia)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dieses Jahr feiert das Micky Maus Magazin sein 75-jähriges Bestehen und bringt anlässlich dieses großen Jubiläums die ultimative „Micky Maus Legacy Collection“ raus. Die vier hochwertigen Sammelbände zeigen die spannendsten Abenteuer seit der Gründung des Magazins. 

Ein Phänomen deutscher Kinder- und Jugendkultur feiert in diesem Jahr sein 75. Jubiläum. Am 29. August 1951 findet das erste, damals noch Micky Maus – das bunte Monatsheft genannte Magazin den Weg in die Zeitschriftenregale. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, wie erfolgreich es werden würde.

Begleiter über Generationen hinweg. 
Seither begeistert das Magazin Generationen von Lesern mit lustigen und spannenden Comics. Die Abenteuer von Micky Maus, Donald Duck und ihren Freunden sind Kult geworden und beflügeln bis heute die Fantasie ihrer Fans. Über die Jahrzehnte hinweg erfindet sich das Micky Maus Magazin immer wieder neu und bleibt sich dennoch treu: beste Unterhaltung voller Magie und Lebensfreude in einer Welt zum Wohlfühlen.

Zum großen 75. Jubiläum des legendären Magazins präsentiert die Micky Maus Legacy Collection vier hochwertige Sammelbände als fantastische Zeitreise durch die Geschichte des Magazins anhand seiner Comics. Sie bieten Fans die Möglichkeit, in eine Welt voller Abenteuer, Spaß und zeitlosem Witz einzutauchen. Mit liebevoll aufbereiteten Klassikern, kuriosen Fundstücken und besonderen Blicken hinter die Kulissen feiert diese Sammlung eine unvergleichliche Comic-Ära.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost 10x1 Exemplare des 1. Bandes der Micky Maus Legacy Collection. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 5. Juni, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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