Die Abenteuer von Micky Maus feiern Geburtstag

Begleiter über Generationen hinweg.

Seither begeistert das Magazin Generationen von Lesern mit lustigen und spannenden Comics. Die Abenteuer von Micky Maus, Donald Duck und ihren Freunden sind Kult geworden und beflügeln bis heute die Fantasie ihrer Fans. Über die Jahrzehnte hinweg erfindet sich das Micky Maus Magazin immer wieder neu und bleibt sich dennoch treu: beste Unterhaltung voller Magie und Lebensfreude in einer Welt zum Wohlfühlen.