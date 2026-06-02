Hohe Temperaturen sorgen für hohe Unfallgefahr

Hitze beeinträchtigt mentalen Zustand

Zwischen Hitze und Unfällen gebe es zwar keine unmittelbare Kausalität, betonte Wolfgang Schobersberger, Leiter des Instituts für Sport-, Alpinmedizin und Gesundheitstourismus. Doch schon ein Grad zusätzliche Körperkerntemperatur erhöht die Frequenz des Herzens um 25 Schläge. Zudem wird der mentale Zustand beeinträchtigt. „Die Konzentration nimmt ab.“ So kommt es beim Bergwandern vor allem beim Abstieg zu Stürzen und dies hauptsächlich bei Personen ab 50 aufwärts.