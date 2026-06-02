China kämpft gegen illegale „Geister-Restaurants“

In China haben sich im vergangenen Jahr immer mehr „Geisterrestaurants“ verbreitet, die keine Gasträume besitzen und denen unhygienische Zustände und die Umgehung von Lebensmittelsicherheitsvorschriften vorgeworfen werden. Online geben sie sich als reguläre Restaurants aus.

Strengere Auflagen ab jetzt

Am 1. Juni sind deshalb neue Regeln in Kraft getreten, die das Geschäft besser regulieren sollen. So müssen Apps ab jetzt die Lizenzen und Adressen von Restaurants überprüfen. Händler müssen sicherstellen, dass der Online-Eintrag mit dem physischen Geschäft übereinstimmt und angeben, ob sie Speisen vor Ort anbieten.