48 Ausbrüche
Vulkan Kilauea auf Hawaii sprengt Weltrekord
Der Vulkan Kīlauea auf Hawaii hat am 30. Mai mit seiner 48. Ausbruchsepisode einen neuen Weltrekord aufgestellt. Noch kein einzelner Vulkan hatte in einer einzigen Eruptionsphase so viele Episoden verzeichnet.
Seit Dezember 2024 spuckt der Vulkan Lavafontänen – obwohl es dazwischen auch Pausen gibt, in denen kaum oder keine Lava austritt, handelt es sich dabei um eine Eruptionsphase. Denn die Ausbrüche erfolgen stets aus denselben Spalten in einem Krater am Gipfel.
Topographie am Gipfel wird geändert
Der aktuelle Ausbruch ist dabei besonders bemerkenswert: Anwohner und Touristen können die Lavaströme besonders gut beobachten. Ein Ausbruch in den 1980er-Jahren, bei dem es innerhalb von etwa dreieinhalb Jahren zu 47 Lavafontänen-Episoden kam, habe sich in einem deutlich abgelegeneren Gebiet ereignet, erklärte die Geologin Katie Mulliken. Die Episode würde zudem die Topographie am Gipfel verändern.
„Die Aschewolke dieses Ausbruchs erreicht derzeit eine Höhe von 7300 Metern über dem Meeresspiegel“, schrieb das Hawaiian Volcano Observatory in einer Aschewarnung am Montag.
Den bisherigen Rekord hielt der Vulkan Puʻu ʻŌʻō. Dort gab es 47 Episoden in einer dreijährigen Eruption ab 1983.
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