Vulkan Kilauea auf Hawaii sprengt Weltrekord

Topographie am Gipfel wird geändert

Der aktuelle Ausbruch ist dabei besonders bemerkenswert: Anwohner und Touristen können die Lavaströme besonders gut beobachten. Ein Ausbruch in den 1980er-Jahren, bei dem es innerhalb von etwa dreieinhalb Jahren zu 47 Lavafontänen-Episoden kam, habe sich in einem deutlich abgelegeneren Gebiet ereignet, erklärte die Geologin Katie Mulliken. Die Episode würde zudem die Topographie am Gipfel verändern.