Mann (20) prügelt zwei Polizisten krankenhausreif

Ein Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf eskalierte Montagfrüh völlig, als ein Beamten-Trio offene Geldstrafen von einem 20-Jährigen eintreiben wollte. Der höchst aggressive Mann attackierte plötzlich die Beamten, auch eine 16-Jährige schaltete sich ein. Letztlich klickten für beide die Handschellen.
Die Polizisten hatten offenbar Glück, dass sie gegen den 20-jährigen Serben zu dritt waren. Schon bei der Forderung nach offenen Geldstrafen reagierte der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ. Weder wollte er seinen Ausweis herzeigen, noch zeigte er sich bereit, zu zahlen.
Einsatz eskaliert völlig
Während sich eine 16-jährige Jugendliche zunächst noch vergeblich bemühte, den Mann zu beruhigen, geriet die Lage völlig außer Kontrolle. Der 20-Jährige wurde immer aufbrausender und ging plötzlich auf einen Beamten los. Nur mit massiver körperlicher Kraft konnten die Polizisten den Mann schließlich zu Boden bringen und festnehmen.
Zwei Beamte im Spital
Doch die Lage spitzte sich weiter zu: Auch die Jugendliche schlug plötzlich auf die Polizisten ein. Am Ende klickten bei beiden die Handschellen. Drei Polizisten wurden verletzt, zwei von ihnen mussten sogar ins Spital gebracht werden.
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