Mann (20) prügelt zwei Polizisten krankenhausreif

Einsatz eskaliert völlig

Während sich eine 16-jährige Jugendliche zunächst noch vergeblich bemühte, den Mann zu beruhigen, geriet die Lage völlig außer Kontrolle. Der 20-Jährige wurde immer aufbrausender und ging plötzlich auf einen Beamten los. Nur mit massiver körperlicher Kraft konnten die Polizisten den Mann schließlich zu Boden bringen und festnehmen.