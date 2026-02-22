Regenwald & Großstadt-Dschungel

Wo Kautschukbarone ihre Dekadenz feierten

Danach ist man mit Iguazú aber auch schon fertig. Bis auf einen Vogelpark und ein paar Wellness-Hotels gibt es sonst nicht viel in der Region, sie lebt von den Fällen. Also ab ins Flugzeug und knappe vier Stunden (!) quer durch das Land in den Nordwesten, nach Manaus – mitten in den Regenwald. Den Aufstieg und Fall des ehemaligen Kautschukzentrums der Welt, zusammen mit der Neuerfindung als Industriemetropole, um Ackerbau im Regenwald zu verhindern, zählt zu den faszinierendsten Stadtentwicklungen der Welt.