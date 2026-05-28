„Wichtigster Sieg ist, das zu tun, was man liebt“

Der siebenfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez zeigt sich in seiner „Krone“-Kolumne vor dem Wochenende in Mugello zuversichtlich, freut sich nach zwei Rennen Verletzungspause auf den Grand Prix von Italien.
Der Grand Prix von Italien ist immer eines jener Wochenenden, die sich jeder Fahrer im Kalender markiert. Die Atmosphäre, die Geschwindigkeit, die Fans … dort fühlt sich einfach alles größer und intensiver an. Und für Ducati ist das Rennen in Mugello etwas ganz Besonderes. Man spürt diese Energie, sobald man an der Rennstrecke ankommt.
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