Havenaar schafft Sprung von Ried zu CL-Klub

„Eine große Auszeichnung!“

„Dass er den Schritt zu einem Champions-League-Klub macht, ist eine große Auszeichnung, sowohl für ihn persönlich als auch für die SV Ried. Dieser Transfer bestätigt erneut unseren Weg als Plattform für Spielerentwicklung in Österreich, diesmal bei einem Spieler, der bereits über mehr Erfahrung verfügt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.