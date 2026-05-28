Havenaar schafft Sprung von Ried zu CL-Klub

Nikki Havenaar hat sich mit starken Leistungen im Dress von Fußball-Bundesligist SV Ried für einen europäischen Transfer empfohlen!
Der 31-jährige Innenverteidiger wechselte am Donnerstag zum belgischen Vizemeister Union St. Gilloise, bei dem mit Raul Florucz ein ÖFB-Teamspieler unter Vertrag steht. Havenaar war seit 2023 für die Innviertler im Einsatz, bei seinem neuen Arbeitgeber unterzeichnete er einen bis 2029 gültigen Kontrakt. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt.
„Eine große Auszeichnung!“
„Dass er den Schritt zu einem Champions-League-Klub macht, ist eine große Auszeichnung, sowohl für ihn persönlich als auch für die SV Ried. Dieser Transfer bestätigt erneut unseren Weg als Plattform für Spielerentwicklung in Österreich, diesmal bei einem Spieler, der bereits über mehr Erfahrung verfügt hat“, sagte Sport-Geschäftsführer Wolfgang Fiala.
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