USA und Iran: Waffenruhe soll verlängert werden

Der Iran und die USA sollen sich auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe verständigt haben. Die Dauer sei auf 60 Tage angesetzt. US-Präsident Donald Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung erteilen, meldete die Nachrichtenwebsite „Axios“ unter Berufung auf zwei Insider am Donnerstag.
Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es derzeit nicht, auch darf durchaus davon ausgegangen werden, dass es sich um eine durchaus fragile Vereinbarung handelt. Zuletzt hatten die USA trotz geltender Waffenruhe massiv Ziele rund um die Straße von Hormuz angegriffen.
Aus Washington hieß es dazu, es handelt sich um „Angriffe zur Selbstverteidigung“, man habe vorrangig Schiffe beschossen, die an der Straße von Hormuz Minen legen wollten. Die erneute Eskalation hatte nicht nur die Ölpreise wieder steigen lassen. Auch waren Beobachter davon ausgegangen, dass sich die Verhandlungen zu einer länger andauernden Lösung wohl verzögern dürften.
Der Iran hatte seinerseits mit Angriffen unter anderem auf Kuwait reagiert, wo sich die größte US-Militärbasis in der Region befindet. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnet die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes. Die Behörde forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen. Kuwait mache die Regierung in Teheran voll für die Vorfälle verantwortlich, hieß es weiter.
Israel beschoss Libanon
Israel hatte unterdessen erstmals seit Wochen wieder den Libanon beschossen. Ziel war ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israels Militär erklärte, es habe einen präzisen Angriff in Beirut durchgeführt. Zwei israelische Sicherheitsquellen gaben an, dass das Ziel Ali al-Husseini gewesen sei, den sie als Chef der Raketenabteilung in der Imam-Hussein-Division bezeichneten. Diese Miliz ist nach israelischen Angaben mit der Hisbollah und dem Iran verbündet.
Weder die Hisbollah noch der Iran äußerten sich unmittelbar zu dem Angriff. Offiziellen Vertretern Israels zufolge hatte das Militär aufgrund von Bitten der US-Regierung drei Wochen lang von einem Angriff auf Beirut abgesehen.
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