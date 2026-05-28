USA und Iran: Waffenruhe soll verlängert werden

Israel beschoss Libanon

Israel hatte unterdessen erstmals seit Wochen wieder den Libanon beschossen. Ziel war ein Gebäude in den südlichen Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut. Israels Militär erklärte, es habe einen präzisen Angriff in Beirut durchgeführt. Zwei israelische Sicherheitsquellen gaben an, dass das Ziel Ali al-Husseini gewesen sei, den sie als Chef der Raketenabteilung in der Imam-Hussein-Division bezeichneten. Diese Miliz ist nach israelischen Angaben mit der Hisbollah und dem Iran verbündet.