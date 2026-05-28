Naschenweng: „Ich habe im eigenen Land Angst“

Schlagerstar Melissa Naschenweng ist zu Gast in einer neuen Folge von „Message, Macht, Medien“! krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann spricht mit ihr über ihren Weg in der Musikbranche und den damit verbundenen Druck. Sie erklärt, warum der Glaube an das Gute im Menschen ihr oft zum Verhängnis wird, warum Geld allein nicht glücklich macht und dass sie sich in manchen Situationen in Österreich unsicher fühlt.



Alle „Message, Macht, Medien“-Folgen, auch zum Nachschauen, finden Sie hier – und zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt!