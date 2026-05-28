Rot-blaue Allianz gegen Tricks bei Kammer-Wahlen

Auf den Einheitslisten trat Rucks Wirtschaftsbund gemeinsam mit dem sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) an. Nach der Wahl wollte er von den „gemeinsamen“ Listen aber nichts mehr wissen. Ruck betonte in der Vergangenheit bereits öffentlich, dass es keine gemeinsamen Listen gebe. Damit hat er formal recht, sie laufen sozusagen unter Wirtschaftsbund. In der Vergangenheit war es aber üblich, dass der Zustellungsbevollmächtigte den Mandataren der anderen Fraktionen Stimmen zurechnen lässt. 2025 war das anders: „Der Wirtschaftsbund hat darauf verzichtet, unserer Fraktion die erzielten Mandate zuzurechnen“, sagt SWV-Wien-Chef Marko Fischer. Jetzt sitzen in den Gremien unverhältnismäßig viele Wirtschaftsbündler. Und auch auf Bundesebene wirkt sich das aus, da die Stimmenverhältnisse in den Ländern dort ebenfalls eine Rolle spielen.