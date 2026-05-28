Hohe Kosten lassen Kurzstrecken der AUA wackeln

Ticketsteuer verteuert Flüge

Ein Problem aus Sicht der AUA-Chefin sind vor allem hohe Lohnkosten und Steuern sowie das kleine Einzugsgebiet und vergleichsweise wenige Geschäftsreisende. Bessere Bedingungen könnten hingegen Wachstum bringen. In der Kritik steht immer wieder die Ticketsteuer von 12 Euro bzw. 35 Euro auf kurzen Strecken. Sie verteuert die Flüge. Die Standortkosten sind doppelt so hoch wie im europäischen Schnitt.