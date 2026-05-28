Start für ÖFB-Team + Sinner in Paris ausgeschieden

Heute in den krone.tv-Sportnews: Mit der ersten Trainingseinheit am neuen ÖFB-Campus startet Teamchef Ralf Rangnick in die finale WM-Vorbereitung. Top-Favorit Jannik Sinner scheitert bei den French Open überraschend in Runde zwei – und Oliver Glasner gewinnt mit Crystal Palace die Conference League.