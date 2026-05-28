Schlusslicht: Trotzdem ist Liga-Dino unabsteigbar!

„Ein gewisser Druck ist bei dem Team und mir abgefallen. Wir werden jedoch nicht nachlassen und noch dreimal richtig Gas geben“, sagt Ronald Höllhuber vom OÖ-Liga-Letzten Micheldorf vor dem Duell am Freitag gegen Perg. Vor dem man aber ebenso wie die abstiegsbedrohten Klubs aus Pregarten und Gschwandt drei Runden vor Schluss plötzlich gerettet ist. Durch den Rückzug von Oedt und der Annahme, dass sich drei OÖ-Liga-Aufsteiger finden werden, wird’s keinen Absteiger geben.