Schlusslicht: Trotzdem ist Liga-Dino unabsteigbar!

Nach dem Rückzug von Regionalligist Oedt wird es als Auswirkung wohl keinen Absteiger aus der OÖ-Liga geben, sollten sich drei Aufsteiger finden. Was auch Liga-Dino Micheldorf freuen wird, der seit 2002 in der vierten Liga dabei ist. Auch wenn man bereits zweimal dem Abstieg in letzter Sekunde entronnen war.
„Ein gewisser Druck ist bei dem Team und mir abgefallen. Wir werden jedoch nicht nachlassen und noch dreimal richtig Gas geben“, sagt Ronald Höllhuber vom OÖ-Liga-Letzten Micheldorf vor dem Duell am Freitag gegen Perg. Vor dem man aber ebenso wie die abstiegsbedrohten Klubs aus Pregarten und Gschwandt drei Runden vor Schluss plötzlich gerettet ist. Durch den Rückzug von Oedt und der Annahme, dass sich drei OÖ-Liga-Aufsteiger finden werden, wird’s keinen Absteiger geben.
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