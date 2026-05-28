Ab wann Wien dramatischer Wohnungsmangel droht

Gemeinsam fordern Wiens gewerbliche und gemeinnützige Bauträger eine Lockerung von Beschränkungen für die Errichtung neuer Wohnbauten. Schon ab nächstem Jahr werde der Mangel an Wohnraum spürbar werden, wird unter Verweis auf detaillierte Zahlen zu Eigentum, Miete, privatem und sozialem Wohnbau gewarnt.
Mit 12.450 neuen Wohnungen – von Eigentum bis Miete, von privaten bis zu gemeinnützigen Bauträgern – soll die wachsende Bundeshauptstadt heuer versorgt werden. Dann geht es laut dem aktuellen Wiener Neubaubericht aber steil bergab: 2027 werden es höchstens 10.070 neue Wohnungen und dann immer noch weniger sein, schätzt Michael Pisecky, Obmann der Wiener Immo-Wirtschaft: „Die Situation ist dramatisch.“
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