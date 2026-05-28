Felix Gall vor Königsetappe weiterhin Zweiter

Auf dem welligen 18. Abschnitt von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo setzte sich der Franzose Magnier aus dem Soudal-Team im Sprint eines 60-Mann-Feldes vor den Italienern Edoardo Zambanini (Bahrain) und Jonathan Milan (Lidl) durch. Der bis zum vergangenen Wochenende im Rosa Trikot gefahrene Gesamtfünfte Afonso Eulalio kam 50 Kilometer vor dem Ziel zu Sturz, der Portugiese konnte aber bald wieder zum Hauptfeld aufschließen und attackierte im Finale sogar mehrfach, letztlich aber vergeblich. Wie Eulalio erreichten nach den anspruchsvollen letzten zehn Kilometern auch Vingegaard, Gall und Arensman im nur noch kleinen Hauptfeld das Ziel.