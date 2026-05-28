„Diese Menschen hätte ich für verrückt erklärt“

Sasa Kalajdzic ist wieder in aller Munde. Der Goalgetter plauderte mit der „Krone“ über seine Kadernominierung, was er dem Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Amerika zutraut, seinen Fitnesszustand und wer in seinem Leben sein großer Anker ist.
Krone: Sasa, wie lange wurde der Doublegewinn mit dem LASK noch gefeiert, bist du ein Partytiger oder haben da andere Spieler in der Mannschaft die Nase vorne?
Kalajdzic: Tatsächlich gar nicht so lange. Ich glaube, ich war gegen zwei, drei Uhr in der Früh im Bett. Wir haben nach dem Spiel noch im Stadion in der Kurve mit den Fans gefeiert, sind anschließend nach Linz auf die Parade gefahren. Ich zelebriere sehr gerne Titelerfolge, als ,Tiger‘ würde ich dagegen eher andere sehen (lacht). Da sind Jungs wie Andrade oder Usor ganz vorne dabei, die beiden machen immer richtig gut Stimmung.
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