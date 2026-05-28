Nach Titel: Wacker trifft Trainer-Entscheidung!

Wie wirken sich die Höhen und Tiefen der vergangenen rund drei Jahre auf den Mensch Sebastian Siller aus?

Wenn ich vorher gewusst hätte, was das Trainerdasein bedeutet, hätte ich meine Spielerkarriere wohl erst mit 55 Jahren beendet (lacht). Es ist fordernd, aber es erfüllt mich, ich bin glücklich. Meinen Ausgleich finde ich Zuhause im Alpbachtal in den Bergen und der Natur. Diese Zeit nehme ich mir, aber der Kopf läuft in Sachen Verein dennoch immer weiter. Ganz abzuschalten, funktioniert nicht. Das ist anstrengend und wird am meisten unterschätzt.

Ist das ein Learning by doing oder gibt es Hilfestellungen?

Man redet im Trainerteam oder im Verein selbst darüber. Ich habe aber auch mit dem Klaus Schmidt und mit dem Alexander Hauser zwei Trainer, die ich jederzeit anrufen kann. Deren Kontakte suche ich auch immer, weil ich glaube, dass es wichtig ist, von ihrer Expertise zu lernen. Für diese Offenheit und die Ratschläge bin ich dankbar.