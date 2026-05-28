Promi-Goldgeschäfte jetzt im Visier der Finanz

Als „Eine Familie wie ein Goldrausch“ flimmerten die Kalteneggers schon über die TV-Schirme. Ihr Leben ist luxuriös, extravagant – zwischen Villen, sündteuren Autos und Motorjachten. Als Grundlage dafür dient ein kreatives Geschäftsmodell, das nun aber immer stärker in den Fokus der Finanzbehörden rückt.