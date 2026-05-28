Wo Häuser in Österreich noch erschwinglich sind

Die eigenen vier Wände stehen bei den Österreichern hoch im Kurs. Doch die Leistbarkeit eines Einfamilienhauses ist in den vergangenen Jahren – trotz gestiegener Einkommen – weiter gesunken. Welche Bezirke dennoch erschwinglich sind und welchen „Spielraum“ es bei der Finanzierbarkeit gibt, lesen Sie auf „Krone+“.