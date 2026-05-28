Wo Häuser in Österreich noch erschwinglich sind

Die eigenen vier Wände stehen bei den Österreichern hoch im Kurs. Doch die Leistbarkeit eines Einfamilienhauses ist in den vergangenen Jahren – trotz gestiegener Einkommen – weiter gesunken. Welche Bezirke dennoch erschwinglich sind und welchen „Spielraum“ es bei der Finanzierbarkeit gibt, lesen Sie auf „Krone+“.
Der Traum vom Eigenheim ist in Österreich in den vergangenen Jahren für viele deutlich schwerer erreichbar geworden. Das zeigt der aktuelle Leistbarkeitsindex, der untersucht hat, ob sich ein Haushalt mit zwei mittleren Einkommen ein Haus in Österreich noch leisten kann.
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