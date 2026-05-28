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Irrer Fund bei Razzia

Ex-CIA-Agent bunkerte Gold im Wert von 40 Mio. $!

Ausland
28.05.2026 17:41
Im Haus eines früheren CIA-Mitarbeiters wurden mehr als 300 Goldbarren gefunden. (Symbolbild)
Im Haus eines früheren CIA-Mitarbeiters wurden mehr als 300 Goldbarren gefunden. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein spektakulärer Kriminalfall erschüttert derzeit die US-Sicherheitsbehörden: Ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter der CIA soll über Monate hinweg große Mengen an Gold und Bargeld aus staatlichen Beständen abgezweigt haben. Nach einer Razzia in seinem Haus wurde er vom FBI festgenommen. 

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Wie die „New York Times“ berichtet, wurden in dem Haus des früheren CIA-Mitarbeiters David Rush im US-Bundesstaat Virginia bei einer Durchsuchung mehr als 300 Goldbarren gefunden, je ein Kilogramm schwer. Zusammen haben sie einen Wert von mehr als 40 Millionen Dollar (circa. 34,32 Millionen Euuro). Zusätzlich wurden rund zwei Millionen Dollar in bar sowie etwa 35 Luxusuhren sichergestellt.

Der Verdächtige sitzt derzeit in Untersuchungshaft und wartet auf seine Anhörung, die am Freitag stattfinden soll.

Gold soll für dienstliche Zwecke bestimmt gewesen sein
Nach Angaben der Ermittler hatte Rush zwischen November 2025 und März 2026 wiederholt große Summen an Gold und Fremdwährungen angefordert – offiziell für dienstliche Zwecke. Bei einer internen Kontrolle innerhalb der CIA waren die Vermögenswerte allerdings nicht mehr auffindbar. Der Verdächtige soll laut „New York Times“ bis vor Kurzem in einer hochrangigen Position gearbeitet haben.

„Nachdem eine interne Untersuchung der CIA mögliche Gesetzesverstöße aufgedeckt hatte, leitete CIA-Direktor John Ratcliffe die Informationen zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen an das FBI weiter”, teilten die beiden Behörden in einer gemeinsamen Erklärung mit.

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Falsche Angaben im Lebenslauf
Der frühere CIA-Mitarbeiter soll außerdem in seinem Lebenslauf falsche Angaben zu seiner Ausbildung und militärischen Laufbahn gemacht haben. So habe er unter anderem behauptet, Pilot bei der Navy gewesen zu sein und renommierte Universitäten besucht zu haben – beides stellte sich als unwahr heraus.

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