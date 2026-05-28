Ex-CIA-Agent bunkerte Gold im Wert von 40 Mio. $!

Gold soll für dienstliche Zwecke bestimmt gewesen sein

Nach Angaben der Ermittler hatte Rush zwischen November 2025 und März 2026 wiederholt große Summen an Gold und Fremdwährungen angefordert – offiziell für dienstliche Zwecke. Bei einer internen Kontrolle innerhalb der CIA waren die Vermögenswerte allerdings nicht mehr auffindbar. Der Verdächtige soll laut „New York Times“ bis vor Kurzem in einer hochrangigen Position gearbeitet haben.