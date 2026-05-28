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French Open

Potapova gegen Boulter ab ca. 16 Uhr LIVE

Tennis
28.05.2026 05:21
Anastasia Potapova
Anastasia Potapova(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zweite Runde bei den French Open in Paris: Anastasia Potapova trifft auf Katie Boulter. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 16 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.

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Hier gibt es den Liveticker:

Potapova bestreitet auf Platz sechs die vierte Partie nach elf Uhr. Die als Nummer 28 gesetzte Österreicherin ist gegen die auf WTA-Rang 71 liegende Britin Boulter Favoritin.

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Keinesfalls überheblich, aber mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen spricht die Madrid-Halbfinalistin, die in ihrer Karriere schon mehr als sechs Millionen US-Dollar verdient hat, den Titeltraum offen aus. Zunächst will sie sich aber das mögliche Drittrundenduell mit Titelverteidigerin Coco Gauff am Samstag erarbeiten.

Katie Boulter
Katie Boulter(Bild: AP/Thibault Camus)

Für Potapova ist Katie Boulter unter normalen Umständen nur Zwischenstation, auch wenn sie noch nie gegen sie gespielt hat. Boulter, die im Sommer den Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur heiratet, erreichte bisher nur zweimal in Wimbledon und einmal bei den US Open eine dritte Major-Runde.

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