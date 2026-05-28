Potapova gegen Boulter ab ca. 16 Uhr LIVE

Duell mit Gauff winkt

Keinesfalls überheblich, aber mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen spricht die Madrid-Halbfinalistin, die in ihrer Karriere schon mehr als sechs Millionen US-Dollar verdient hat, den Titeltraum offen aus. Zunächst will sie sich aber das mögliche Drittrundenduell mit Titelverteidigerin Coco Gauff am Samstag erarbeiten.