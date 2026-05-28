Potapova gegen Boulter ab ca. 16 Uhr LIVE

Zweite Runde bei den French Open in Paris: Anastasia Potapova trifft auf Katie Boulter. Mit sportkrone.at sind Sie ab ca. 16 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Potapova bestreitet auf Platz sechs die vierte Partie nach elf Uhr. Die als Nummer 28 gesetzte Österreicherin ist gegen die auf WTA-Rang 71 liegende Britin Boulter Favoritin.
Duell mit Gauff winkt
Keinesfalls überheblich, aber mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen spricht die Madrid-Halbfinalistin, die in ihrer Karriere schon mehr als sechs Millionen US-Dollar verdient hat, den Titeltraum offen aus. Zunächst will sie sich aber das mögliche Drittrundenduell mit Titelverteidigerin Coco Gauff am Samstag erarbeiten.
Für Potapova ist Katie Boulter unter normalen Umständen nur Zwischenstation, auch wenn sie noch nie gegen sie gespielt hat. Boulter, die im Sommer den Weltranglisten-Siebenten Alex de Minaur heiratet, erreichte bisher nur zweimal in Wimbledon und einmal bei den US Open eine dritte Major-Runde.
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