Posch-Zukunft steht vor WM noch „in den Sternen“

„Denke auch an Como“

„Klar denke ich auch an Como“, versicherte Posch. In den vergangenen Wochen sei aber die WM in den Vordergrund gerückt. „Es ist ein Riesenereignis, da will man natürlich auch fit und in guter Form sein.“ Nach dem letzten Saisonspiel mit Mainz sei er froh gewesen, ohne Verletzung durchgekommen zu sein. Der Abwehrmann war im Winter zu den Mainzern gewechselt, als diese auf dem vorletzten Tabellenplatz und damit einem Abstiegsrang lagen. Er war ein wichtiger Faktor, dass der Club den Klassenerhalt als Ligazehnter letztlich sicher schaffte.