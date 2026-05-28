Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Aha-Erlebnisse, wenn das Handy ausgeschaltet ist

Wien
28.05.2026 18:00
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
0 Kommentare

In diesem Fall habe ich sofort zugesagt. Eine Kollegin hatte mich gefragt, ob ich sie und ihre vierte Klasse zwei Tage auf die Burg Lockenhaus begleiten würde. Vergangene Woche war es so weit.

Bereits Tage vor der Abfahrt war die Frage aller Fragen: „Wann und wie lange dürfen wir unsere Handys haben?“ Mit den Eltern war vereinbart worden, dass die Kinder sie nur einmal pro Tag für eine dreiviertel Stunde verwenden dürfen. Doch bereits bei der Hinfahrt vermissten nicht gerade wenige Schüler ihr liebstes Spielzeug.

Wir gaben Tipps: „Unterhaltet euch doch miteinander. Oder schaut ein wenig die Gegend an.“ Beides fiel ihnen schwer. Für die meisten Viertklässler war es die erste Übernachtung außerhalb ihres familiären Umfeldes. Das kann Kinder selbstverständlich verunsichern. Neu – jedoch zu erwarten – war, dass sie ihr Handy anscheinend mehr vermissten als ihre Familie.

Irgendwann beruhigten sich die Schüler, bis die zehnjährige Petimat plötzlich rief: „Schaut da draußen, die vielen Bäume. Es gibt gar keine Häuser.“ „Wow, cool!“ Die Begeisterung der Kinder über Wälder, so weit das Auge reicht, war nicht nur erfreulich, sondern auch berührend. Die folgenden Tage brachten noch weitere „Wow und Aha-Erlebnisse“. Das Handy blieb natürlich weiterhin Thema. Dennoch hatten meine Kollegin und ich den Eindruck: Würden wir noch eine Woche länger auf der Burg bleiben, hätten sie es beinahe vergessen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
28.05.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
16° / 25°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 25°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
14° / 24°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
14° / 25°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
14° / 25°
Symbol heiter

krone.tv

Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
161.957 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Wien
Sanierung in Alt Erlaa als Bumerang für Mieter
111.804 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markisen, Jalousien, Bepflanzung – alles muss für die Sanierung verschwinden.
Österreich
1673 Jahre! Österreicher stirbt in Thailand-Haft
95.442 mal gelesen
Das Bundeskriminalamt und die thailändischen Behörden konnten einen auch bei uns vorbestraften ...
Kärnten
Keine Reue nach Terroranschlag: Lebenslang
1480 mal kommentiert
Der Prozess in Klagenfurter dauerte fast zwölf Stunden.
Außenpolitik
Storm-Shadow-Raketen schlagen in Russland ein
1007 mal kommentiert
Links ist ein aktuelles Bild aus Sewastopol zu sehen, rechts aus Woronesch.
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
953 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Mehr Wien
„Krone“-Kommentar
Aha-Erlebnisse, wenn das Handy ausgeschaltet ist
Krone Plus Logo
Immo-Wirtschaft warnt
Ab wann Wien dramatischer Wohnungsmangel droht
Krone Plus Logo
Infektiologe antwortet
Ist Ebola jetzt das neue Corona, Herr Professor?
Quartett kommt zurück
Weimann, Grgic und Antiste verlassen den SK Rapid
Viel weniger Verkehr
So sollen die Autos jetzt aus den Bezirken raus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf