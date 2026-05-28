Aha-Erlebnisse, wenn das Handy ausgeschaltet ist

Irgendwann beruhigten sich die Schüler, bis die zehnjährige Petimat plötzlich rief: „Schaut da draußen, die vielen Bäume. Es gibt gar keine Häuser.“ „Wow, cool!“ Die Begeisterung der Kinder über Wälder, so weit das Auge reicht, war nicht nur erfreulich, sondern auch berührend. Die folgenden Tage brachten noch weitere „Wow und Aha-Erlebnisse“. Das Handy blieb natürlich weiterhin Thema. Dennoch hatten meine Kollegin und ich den Eindruck: Würden wir noch eine Woche länger auf der Burg bleiben, hätten sie es beinahe vergessen.