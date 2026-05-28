Aha-Erlebnisse, wenn das Handy ausgeschaltet ist

In diesem Fall habe ich sofort zugesagt. Eine Kollegin hatte mich gefragt, ob ich sie und ihre vierte Klasse zwei Tage auf die Burg Lockenhaus begleiten würde. Vergangene Woche war es so weit.
Bereits Tage vor der Abfahrt war die Frage aller Fragen: „Wann und wie lange dürfen wir unsere Handys haben?“ Mit den Eltern war vereinbart worden, dass die Kinder sie nur einmal pro Tag für eine dreiviertel Stunde verwenden dürfen. Doch bereits bei der Hinfahrt vermissten nicht gerade wenige Schüler ihr liebstes Spielzeug.
Wir gaben Tipps: „Unterhaltet euch doch miteinander. Oder schaut ein wenig die Gegend an.“ Beides fiel ihnen schwer. Für die meisten Viertklässler war es die erste Übernachtung außerhalb ihres familiären Umfeldes. Das kann Kinder selbstverständlich verunsichern. Neu – jedoch zu erwarten – war, dass sie ihr Handy anscheinend mehr vermissten als ihre Familie.
Irgendwann beruhigten sich die Schüler, bis die zehnjährige Petimat plötzlich rief: „Schaut da draußen, die vielen Bäume. Es gibt gar keine Häuser.“ „Wow, cool!“ Die Begeisterung der Kinder über Wälder, so weit das Auge reicht, war nicht nur erfreulich, sondern auch berührend. Die folgenden Tage brachten noch weitere „Wow und Aha-Erlebnisse“. Das Handy blieb natürlich weiterhin Thema. Dennoch hatten meine Kollegin und ich den Eindruck: Würden wir noch eine Woche länger auf der Burg bleiben, hätten sie es beinahe vergessen.
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