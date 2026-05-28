11.600 Menschen benötigen in NÖ Sozialhilfe

Insgesamt kommen jedes Jahr in Niederösterreich traditionell um die 600.000 Euro an Spenden zusammen, berichtet Christoph Riedl. Gesammelt werden sie in den Sommermonaten Juni und Juli. Dann sind 3000 Helfer in Niederösterreich unterwegs. 15 Prozent des Erlöses dürfen die Diözesen selbst behalten. Durch die steigende Armutsgefährdung im Land spenden aber auch immer weniger Menschen. „Jene, die Geld spenden, dafür aber immer höhere Beträge.“ Geholfen werde aber bei weitem nicht nur mit Geld, auch Beratungen bei sozialen Krisen helfen vielen Menschen immer wieder zurück ins Leben.