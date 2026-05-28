Jetzt erster Ebola-Alarm um eine Mühlviertlerin

Contact-Tracing

Das Ergebnis eines zweiten Bluttests dürfte am Samstag vorliegen. Dann sollte auch endgültig feststehen, ob die Frau an Ebola erkrankt ist oder nicht. Das Ordensklinikum Linz legt Wert darauf zu erwähnen, dass für Patienten, Besucher und Mitarbeiter des Spitals keine Gefahr bestanden habe. Alle vorgesehenen Schutz- und Präventionsmaßnahmen seien unverzüglich und vollständig umgesetzt worden. Das Contact-Tracing (Rückverfolgung möglicher Infektionsketten) übernahm der Magistrat Linz.