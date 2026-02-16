Forscher fanden große Lücken bei Passwortmanagern

Die Merkhilfe hat allerdings ihre Tücken, wie die Studie der ETH Zürich zeigte: „Das Versprechen lautet, dass, selbst wenn jemand auf den Server zugreifen kann, dies kein Sicherheitsrisiko für die Kunden darstellt. Wir konnten nun zeigen, dass dies nicht stimmt“, sagte Matilda Backendal von der Università della Svizzera italiana in Lugano. Sie führte die Untersuchung am Institut für Informationssicherheit der ETH Zürich gemeinsam mit einer dreiköpfigen Forschungsgruppe durch. Ihre simulierten Hackerangriffe zeigten, dass die verschlüsselten Daten gelesen werden können.