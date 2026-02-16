Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Falsche Versprechen

Forscher fanden große Lücken bei Passwortmanagern

Web
16.02.2026 18:22
Passwortmanager sind laut einer Schweizer Studie nicht so sicher, wie ihre Hersteller ...
Passwortmanager sind laut einer Schweizer Studie nicht so sicher, wie ihre Hersteller versprechen (Symbolbild).(Bild: EPA/BORIS REOSSLER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Millionen Menschen vertrauen auf den Dienst von Passwortmanagern. Die abgelegten Passwörter sind dort aber nicht automatisch sicher, wie jetzt ein Forschungsteam der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule, Anm.) Zürich zeigte. Es simulierte Hackerangriffe auf drei bekannte Anbieter.

0 Kommentare

Untersucht wurden Bitwarden, Lastpass und Dashlane, deren Dienste weltweit ungefähr 60 Millionen Menschen nutzen. Ein Passwortmanager funktioniert so, dass hinter einem Masterpasswort alle anderen Passwörter im sogenannten Tresor abgelegt werden. Das vereinfacht den Zugang zu sensiblen Daten wie Bankkonten oder zu Online-Zahlungsmitteln wie Kreditkarten. Wer regelmäßig Onlinedienste nutze, verfüge schnell über Hunderte Passwörter, schrieb der Journalist Samuel Schlaefli am Montag für die ETH-News.

Die Merkhilfe hat allerdings ihre Tücken, wie die Studie der ETH Zürich zeigte: „Das Versprechen lautet, dass, selbst wenn jemand auf den Server zugreifen kann, dies kein Sicherheitsrisiko für die Kunden darstellt. Wir konnten nun zeigen, dass dies nicht stimmt“, sagte Matilda Backendal von der Università della Svizzera italiana in Lugano. Sie führte die Untersuchung am Institut für Informationssicherheit der ETH Zürich gemeinsam mit einer dreiköpfigen Forschungsgruppe durch. Ihre simulierten Hackerangriffe zeigten, dass die verschlüsselten Daten gelesen werden können.

Lesen Sie auch:
Riesiges Datenleck
Google, Apple: Milliarden Passwörter offen im Netz
20.06.2025
14 Tools im Test
Passwort-Manager: Guten Schutz gibt es auch gratis
29.01.2020

„Wir waren überrascht, wie groß die Sicherheitslücken sind“, sagte Backendals Kollege Kenneth Paterson. Das Team gab den Anbietern der gehackten Systeme 90 Tage Zeit, die Lücken zu schließen. Die Hersteller zeigten sich kooperativ. Beim Beheben der Probleme waren sie unterschiedlich schnell.

Fachleute empfehlen, jedes Passwort nur einmal zu verwenden beziehungsweise für jedes Benutzerkonto ein individuelles Passwort zu vergeben. Längere seien besser als kürzere. Ein Passwortmanager kann neue Passwörter auch zufällig erzeugen und speichern. Er arbeitet systemübergreifend über Computer und Smartphone. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
16.02.2026 18:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Sons of Sparta“ bringt „God of War“-Action in 2D mit handgezeichneter Pixelanimation auf die ...
Retro-Action
„God of War“ in 2D: Sony enthüllt „Sons of Sporta“
Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
162.626 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
121.978 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
113.848 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1059 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Österreich
Finanz rechnet ab: Schwarze Kassen in 130 Lokalen
753 mal kommentiert
Mehr Web
Falsche Versprechen
Forscher fanden große Lücken bei Passwortmanagern
„Sehen die Gefahren“
Immer mehr Österreicher für Social-Media-Limit
Krone Plus Logo
San-Francisco-Mission
Unserem KI-Genie aus Oberösterreich auf der Spur
Verdächtige verhaftet
Versuchter Überfall auf Krypto-Boss in Frankreich
OpenClaw-Entwickler
Steinberger wechselt zu ChatGPT-Entwickler OpenAI

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf