Britischer Gesundheitsminister nimmt seinen Hut

Schweres Wahldebakel für Starmer

Premier Starmer, der gleichzeitig Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei ist, steht seit dem Wahldebakel für seine Partei in der vergangenen Woche massiv unter Druck. Labour hatte bei den Kommunalwahlen in England und Regionalwahlen in Wales und Schottland desaströse Ergebnisse eingefahren. Profitieren konnten davon vor allem die Rechtspopulisten der Partei Reform UK von Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage.