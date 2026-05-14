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Frage des Tages

China, USA, Taiwan: Befürchten Sie Eskalation?

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14.05.2026 14:39
Was diese beiden Männer besprechen, hat Konsequenzen für den gesamten Globus.
Was diese beiden Männer besprechen, hat Konsequenzen für den gesamten Globus.(Bild: AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
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Von Community

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben am Donnerstag ihre Gespräche in Peking begonnen. Dies könnte weitreichende geopolitische Auswirkungen haben. Unsere Frage des Tages vom 14. Mai lautet: „China, USA, Taiwan: Befürchten Sie eine neue Eskalation?“

0 Kommentare

Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass sich die aktuellen geopolitischen Konflikte weiter zuspitzen? Welche Signale in den Aussagen von Trump und Xi lassen auf eine mögliche Eskalation schließen? Wie ernst nehmen Sie die verwendeten Kriegsmetaphern? Welche möglichen Folgen sehen Sie für Europa und Österreich?

Teilen Sie Ihre Meinung dazu mit uns und der Community in den Kommentaren!

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