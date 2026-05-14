China, USA, Taiwan: Befürchten Sie Eskalation?

Wie groß ist Ihrer Meinung nach die Gefahr, dass sich die aktuellen geopolitischen Konflikte weiter zuspitzen? Welche Signale in den Aussagen von Trump und Xi lassen auf eine mögliche Eskalation schließen? Wie ernst nehmen Sie die verwendeten Kriegsmetaphern? Welche möglichen Folgen sehen Sie für Europa und Österreich?