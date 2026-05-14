Bei diesem Verein geht es um mehr als die Bestzeit

Diese Erfolge sind aber nur ein kleiner Teil von RunAustria. Denn neben der Organisation der Salzburger Lauffestspiele versucht der Verein, Menschen in Bewegung zu bringen. Denn es geht um mehr als die Zeit bei einem Rennen. „Wir geben dem Laufsport in Salzburg mit unseren Events und Initiativen eine Heimat, die über den Wettkampftag hinaus wirkt“, betont Langer, der einst auch Salzburgs schnellsten Marathonmann Peter Herzog unter seinen Fittichen hatte.