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Bei diesem Verein geht es um mehr als die Bestzeit

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.05.2026 15:00
Eva Wutti ist die aktuell stärkste Läuferin im Club RunAustria.
Eva Wutti ist die aktuell stärkste Läuferin im Club RunAustria.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Club RunAustria trainiert Läufer aller Art. Das Vereinsaushängeschild Eva Wutti gewann 2025 den Salzburg Marathon. Im Sommer 2026 steht bei Präsident Johannes Langer der Nachwuchs im Fokus.

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Von Marathonsiegern über erfolgreichen Master-Athleten bis hin zu einfachen Hobbyläufern: Der Laufverein Club RunAustria ist die Heimat für alle begeisterten Läufer. „Wir bringen Menschen jeden Alters regelmäßig in Bewegung, begleiten Talente und Leistungsträger professionell.“ Mit diesen Worten beschreibt Cheftrainer und Vereinspräsident Johannes Langer seinen Klub, der im kommenden April sein 20-jähriges Bestehen feiert und aktuell eine stolze Mitgliederanzahl von 124 Sportlern vorweisen kann.

Die aktuell bekannteste darunter heißt Eva Wutti. 2025 gewann sie den Salzburg Marathon, startet am Sonntag also wie Lukas Hollaus bei den Herren als Titelverteidiger. Erst im April war sie beim Vienna City Marathon schnellste Österreicherin. Doch hinter der gebürtigen Kärntnerin verstecken sich weitere gute Athleten, wie Roland Tremel (Masters-Bronze bei EM) oder Veronika Mutsch (Staatsmeisterschafts-Dritte beim Marathon in Linz).

Johannes Langer trainierte einst auch Peter Herzog (li.).
Johannes Langer trainierte einst auch Peter Herzog (li.).(Bild: Andreas Tröster)

Diese Erfolge sind aber nur ein kleiner Teil von RunAustria. Denn neben der Organisation der Salzburger Lauffestspiele versucht der Verein, Menschen in Bewegung zu bringen. Denn es geht um mehr als die Zeit bei einem Rennen. „Wir geben dem Laufsport in Salzburg mit unseren Events und Initiativen eine Heimat, die über den Wettkampftag hinaus wirkt“, betont Langer, der einst auch Salzburgs schnellsten Marathonmann Peter Herzog unter seinen Fittichen hatte.

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Fördermodell startet
Ein großes Anliegen ist Langer auch der Nachwuchs. Diesen will der gebürtige Burgenländer im heurigen Jahr noch mehr fördern. Deshalb soll im Sommer ein strukturiertes Nachwuchs- und Talentfördermodell entstehen. Dadurch kann jungen, mit Potenzial ausgestatteten Athleten eine sportliche Perspektive geboten werden. Im Juli soll es außerdem ein Camp geben. „Wir wollen in fünf Jahren die stärkste Nachwuchslaufgruppe in Österreich haben.“ Damit setzt sich der Coach hohe Ziele. C. Kolland

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