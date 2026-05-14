„Mister Zuverlässig“ beendet seine Karriere

Der 28-Jährige hängt die Eislaufschuhe mit sofortiger Wirkung an den Nagel. „Es ist gar nicht so einfach, das in ein paar Worten zusammenzufassen. Ich bin nach Zell am See gekommen, mit anderen Spielern wie Christian Jennes zum Beispiel – wir waren alle in der gleichen Situation. Wir haben hier in Zell am See einen sicheren Hafen gefunden, wo wir wieder Spaß am Sport gehabt haben“, bedankt er sich beim Klub, mit dem er im Vorjahr Meister wurde.