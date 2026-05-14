„Mister Zuverlässig“ beendet seine Karriere

Eishockeyspieler Maximilian Egger von den Zeller Eisbären beendet seine Karriere. Das gab der Klub aus dem Pinzgau an Christi Himmelfahrt bekannt. Der 28-Jährige spielte in den vergangenen fünf Jahren für den Alps-Hockey-League-Meister von 2025.
„Er war in den letzten fünf Jahren ein Fixpunkt in der Zeller Defensive und Mister Zuverlässig.“ So leitete der EK Zell seine Pressemitteilung zum Karriereende von Max Egger ein.
Der 28-Jährige hängt die Eislaufschuhe mit sofortiger Wirkung an den Nagel. „Es ist gar nicht so einfach, das in ein paar Worten zusammenzufassen. Ich bin nach Zell am See gekommen, mit anderen Spielern wie Christian Jennes zum Beispiel – wir waren alle in der gleichen Situation. Wir haben hier in Zell am See einen sicheren Hafen gefunden, wo wir wieder Spaß am Sport gehabt haben“, bedankt er sich beim Klub, mit dem er im Vorjahr Meister wurde.
Egger: „Ein unglaubliches Gefühl“
Egger weiter: „Ich kann nur für mich sagen: Es hat mir alles bedeutet, für den Verein zu spielen, in die Halle einzulaufen und dann vor 2000 oder mehr Leuten zu spielen. Die Wertschätzung, die mir hier entgegengebracht wurde, das war ein unglaubliches Gefühl und ich kann mich dafür nur mit ganzem Herzen bedanken.“
Geschäftsführer Patrick Schwarz erklärte: „Maxi Egger war seit unserer Rückkehr im Jahr 2021 in die Alps Hockey League ein fixer Bestandteil unserer Mannschaft und sportlich eines der entscheidenden Fundamente für die Erfolge der vergangenen Jahre.“
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