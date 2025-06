Google, Apple: Milliarden Passwörter offen im Netz

„Am besten Passwörter ändern“

Laut einer schnellen Einschätzung von IT-Experte Helmut Januschka handelt es sich für die betroffenen Firmen „um ein Armageddon“. Einen Leak in dieser Größe habe es in der Geschichte des Internets nicht gegeben. Januschka, seit mehr als 20 Jahren bei Krone Multimedia in der IT-Entwicklung tätig, rät zur Vorsicht: „Am besten sicherheitshalber Passwörter ändern und möglichst auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zurückgreifen.“