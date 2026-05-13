Online-Händler Shein und Temu erneut vor Gericht

Unabhängig davon stehen beide Unternehmen unter verschärfter Beobachtung westlicher Behörden. Shein und Temu werden verdächtigt, gefälschte und potenziell gefährliche Waren zu verkaufen. Zudem umgingen sie Zollbestimmungen, indem sie Produkte unterhalb eines bestimmten Warenwertes direkt aus Fabriken in China an Verbraucher schickten. Die USA und die Europäische Union strichen daraufhin ihre bisherigen Freigrenzen.