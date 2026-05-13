Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegenseitige Klagen

Online-Händler Shein und Temu erneut vor Gericht

Web
13.05.2026 08:05
Die beiden stark wachsenden Billig-Versender haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach ...
Die beiden stark wachsenden Billig-Versender haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach gegenseitig verklagt.(Bild: APA/dpa/Oliver Berg)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die beiden chinesischen Online-Händler Shein und Temu streiten sich erneut vor Gericht. Shein warf Temu zur Eröffnung eines Verfahrens in Großbritannien Urheberrechtsverletzungen „im industriellen Maßstab“ vor. Der Rivale nutze Bilder von Kleidungsstücken der Shein-Eigenmarken, um für Kopien dieser Produkte zu werben, argumentierte der Klägeranwalt Benet Brandreth.

0 Kommentare

Temu wies den Vorwurf zurück und forderte Schadenersatz, nachdem das Unternehmen aufgrund einer einstweiligen Verfügung mehrere tausend Produkte aus dem Angebot hatte nehmen müssen. Das aktuelle Verfahren diene lediglich dazu, einen Konkurrenten auszubremsen.

Temu, eine Tochter des chinesischen Konzerns PDD, verklagt Shein darüber hinaus wegen angeblicher Verstöße gegen das Kartellgesetz, weil der Modehändler Zulieferer mit Exklusiv-Verträgen an sich binde. Dieser Fall soll im kommenden Jahr verhandelt werden. 

Lesen Sie auch:
Die Fussl-Eigentümer Karl (li.) und Ernst Mayr ziehen gegen den Billiganbieter vor Gericht. ...
Krone Plus Logo
Klage anhängig
„David“ Fussl legt sich mit dem „Goliath“ Temu an
09.05.2026
Handelsverband-Studie
Temu und Shein kosten Einzelhandel Milliarden
23.04.2026

Unter Beobachtung westlicher Behörden
Die beiden stark wachsenden Billig-Versender haben sich in den vergangenen Jahren mehrfach gegenseitig verklagt. Im vergangenen Jahr wies ein US-Gericht die Temu-Klage gegen Shein wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens und des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen ab.

Unabhängig davon stehen beide Unternehmen unter verschärfter Beobachtung westlicher Behörden. Shein und Temu werden verdächtigt, gefälschte und potenziell gefährliche Waren zu verkaufen. Zudem umgingen sie Zollbestimmungen, indem sie Produkte unterhalb eines bestimmten Warenwertes direkt aus Fabriken in China an Verbraucher schickten. Die USA und die Europäische Union strichen daraufhin ihre bisherigen Freigrenzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Web
13.05.2026 08:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alles für den Jugendschutz: Die EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant nicht ...
Krone Plus Logo
Krone+ erklärt:
Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?
Umsatz rückläufig
PS5 schwächelt: Sony hofft auf Blockbuster „GTA 6“
Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Krone Plus Logo
Dino als Naturforscher
Yoshi im neuem Nintendo-Game auf Humboldts Spuren
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
111.552 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
95.025 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Oberösterreich
Baustelle gab „Schatz“ nach über 50 Jahren frei
93.962 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markus Hofko (l.) und Dieter Egger mit Nachricht aus der Vergangenheit
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1573 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1459 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Web
Spähsoftware & Co.
Kritik an EU-Exporten von Überwachungstechnologie
Gegenseitige Klagen
Online-Händler Shein und Temu erneut vor Gericht
Österreich im Visier:
Hacker-Attacken wegen Song Contest nehmen zu
„Anschlag“ auf Kunden
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
„Unattraktiv“
eBay lehnt Mega-Übernahme durch GameStop ab

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf