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Gegen Lkw, Pkw, Haus

Riskantes Überholmanöver: Senior auf „Crashkurs“

Tirol
14.05.2026 15:01
Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt (Symbolbild).
Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt (Symbolbild).(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ein gefährliches Überholmanöver wurde am Mittwochabend einem 86-jährigen Autolenker in Lans im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land zum Verhängnis. Im Zuge des Vorgangs krachte der Senior gegen einen Lastwagen, einen Pkw und letztlich gegen eine Hausmauer. Beinahe wäre auch noch ein Radfahrer erfasst worden. 

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Zu dem gefährlichen Zwischenfall kam es Mittwochabend gegen 19.15 Uhr. Der 86-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Auto auf der Römerstraße in Richtung Norden unterwegs, als er einen Lkw überholen wollte. Trotz Gegenverkehr habe der Senior vor einem Kreuzungsbereich zum Überholvorgang angesetzt. Vermutlich hat er diesen übersehen.

Lkw touchiert, gegen Pkw gekracht
„Im Zuge des Überholvorgangs touchierte der Pkw des 86-Jährigen seitlich den Lkw, dann prallte er noch frontal gegen die linke Seite des entgegenkommenden Pkw“, heißt es vonseiten der Ermittler. 

Auto fuhr direkt auf Radfahrer zu
Doch damit nicht genug: In weiterer Folge musste der Senior noch einem Fahrradfahrer ausweichen, der im Kreuzungsbereich stand. Der 86-Jährige verriss aufgrund dessen das Lenkrad und krachte daraufhin frontal gegen eine Hausmauer.

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Glück im Unglück: Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. An den beiden Autos entstand jedoch Totalschaden, auch der Lkw wurde beschädigt.

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