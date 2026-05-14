Riskantes Überholmanöver: Senior auf „Crashkurs“

Zu dem gefährlichen Zwischenfall kam es Mittwochabend gegen 19.15 Uhr. Der 86-jährige Einheimische war laut Polizei mit seinem Auto auf der Römerstraße in Richtung Norden unterwegs, als er einen Lkw überholen wollte. Trotz Gegenverkehr habe der Senior vor einem Kreuzungsbereich zum Überholvorgang angesetzt. Vermutlich hat er diesen übersehen.