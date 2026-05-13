Hacker-Attacken wegen Song Contest nehmen zu

Israel-Proteste, Irankrieg und Russland

Nun gerät also – die „Krone“ warnte davor schon Anfang Jänner – Österreich erneut in den Fokus von Überlastungsattacken und Manipulation. Nach 1967 und 2015 richtet Wien heuer bekanntlich bereits zum dritten Mal Europas größten Musikbewerb aus. Der 2026 so politisch brisant ist wie nie zuvor. Israel-Gegner haben zahlreiche Proteste vor der Stadthalle und am Ring angemeldet, der Krieg im Iran erregt ebenso weiter die Gemüter. Und auch Russland will – wieder einmal – mit seiner Cyber-Armee Aufmerksamkeit erzeugen. Ziel ist es, Unsicherheit in der feiernden Community zu säen.