Von Oberösterreich bis Ybbs: Ölfilm auf der Donau

Ursache wird weit stromaufwärts vermutet – Polizei ermittelt

„Wo genau die Ursache der starken Verschmutzung ist, wird parallel von der Wasserpolizei ermittelt. Nun ist aber vorrangig, flussabwärts noch an mehreren Stellen Ölsperren zu errichten – und das erledigen die Kollegen auch verlässlich bis momentan knapp vor Ybbs“, erläutert Einsatzleiter Victor Vogelsang vom Einsatzleitungs-Team Bezirksfeuerwehrkommando Perg der Krone.



