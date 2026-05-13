Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drogen-Marktplatz

Darknet-Boss (49) in Deutschland verhaftet

Digital
13.05.2026 11:37
Der Marktplatz war bis 2019 aktiv
Der Marktplatz war bis 2019 aktiv(Bild: Acronym - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ermittler in Deutschland haben den mutmaßlichen Administrator eines früheren Darknet-Marktplatzes für Drogen, Falschgeld und ausspionierte Daten gefasst. US-Behörden waren auf den Mann aufmerksam geworden, nachdem er Kryptowährungsbestände verschoben und in Gold investiert hatte.

0 Kommentare

Zur Festnahme des 49-Jährigen sei es am 7. Mai gekommen, teilten die zuständige Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg in Norddeutschland mit. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Verdachts der Geldwäsche sowie der Beteiligung am Handel mit Betäubungsmitteln, Datenhandel und wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt. Er soll in den vergangenen Jahren versucht haben, Teile der illegalen Gewinne in dreistelliger Millionenhöhe in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen.

11,5 Kilogramm Gold und 20.000 Euro Bargeld
Bei der Razzia wurden drei Objekte durchsucht, zwei in Schleswig-Holstein und eines in Hamburg. Außerdem wurde der Haftbefehl gegen den Mann vollstreckt. Insgesamt wurden bei der Aktion 11,5 Kilogramm Gold, Krügerrand, 20.000 Euro Bargeld und umfangreiche digitale Beweismittel gefunden. Ferner stellten die Beamten Kryptowerte im Millionenwert auf diversen Plattformen fest.

Die Verfügungsgewalt sei dem Beschuldigten entzogen worden, hieß es. Die komplexen Ermittlungen, vor allem die Auswertung der sichergestellten Datenträger, dauerten an. Bei den Erhebungen und Durchsuchungen wurde die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg vom deutschen Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt Schleswig-Holstein, operativen Spezialkräften, der DEA Miami und Polizeibeamten aus Schleswig-Holstein unterstützt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
13.05.2026 11:37
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Riesen-Akku an Bord
Honor 600 (Pro): Wie gut ist das „China-iPhone“?
Alles für den Jugendschutz: Die EU unter Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant nicht ...
Krone Plus Logo
Krone+ erklärt:
Was sind VPNs – und warum will EU sie regulieren?
Umsatz rückläufig
PS5 schwächelt: Sony hofft auf Blockbuster „GTA 6“
Nicht nur in dunklen Räumen nützlich: Das Ringlicht hilft auch tagsüber bei Gegenlichtfotos.
Krone Plus Logo
Insta360 Snap im Test
Zusatz-Display für Handy-Rückseite: Das bringt es
Die Gesäßtasche ist ein ungünstiger Aufbewahrungsort für das Handy: Für Langfinger ist es leicht ...
Krone Plus Logo
Guide zu Ihrem Schutz
So macht man es Smartphone-Dieben möglichst schwer
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
113.327 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
104.596 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
96.729 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1471 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Soziale Staffelung bei Pensionen mit großen Folgen
779 mal kommentiert
Das Niveau gleicht sich immer mehr an, wenn Bezieher kleiner Pensionen immer ein größeres Plus ...
Mehr Digital
Drogen-Marktplatz
Darknet-Boss (49) in Deutschland verhaftet
Engpässe befürchtet
Tarifgespräche geplatzt: Samsung droht Streik
Spähsoftware & Co.
Kritik an EU-Exporten von Überwachungstechnologie
Gegenseitige Klagen
Online-Händler Shein und Temu erneut vor Gericht
„Überflutungsgefahr“
Update nötig: Waymo ruft 3800 Robotaxis zurück

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf