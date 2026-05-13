Darknet-Boss (49) in Deutschland verhaftet

Zur Festnahme des 49-Jährigen sei es am 7. Mai gekommen, teilten die zuständige Staatsanwaltschaft Itzehoe und die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg in Norddeutschland mit. Gegen den Mann wird unter anderem wegen Verdachts der Geldwäsche sowie der Beteiligung am Handel mit Betäubungsmitteln, Datenhandel und wegen Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt. Er soll in den vergangenen Jahren versucht haben, Teile der illegalen Gewinne in dreistelliger Millionenhöhe in den legalen Wirtschaftskreislauf zu bringen.