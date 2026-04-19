So laufen religiöse Beschneidungen wirklich ab

Im Judentum und im Islam sind fast alle Männer beschnitten. Die „Krone“ hat nachgefragt, welche Instrumente bei der religiös motivierten Beschneidung zum Einsatz kommen. Der Hintergrund: Im Internet sind Instrumente für die Beschneidung von Buben ohne jegliche Kontrollen frei verkäuflich – das wirft Fragen auf.